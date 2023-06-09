Аэропорт Пулково обслужил 1,75 млн пассажиров за месяц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аэропорт Пулково поделился итогами пассажиропотока в мае. По объему перевозок он стал вторым в России, потому что обслужил 1,75 миллионов пассажиров за месяц. Об этом рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

- С 1 по 31 мая 2023 года воздушная гавань Санкт-Петербурга обслужила на 30 процентов больше человек, чем за аналогичный период 2022 года, - говорится в сообщении.

Чаще всего пассажиры пользовались услугами авиакомпаний «Россия», «Победа» и Smartavia. Среди зарубежных авиакомпаний в списке лидеров Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines и Belavia.

Высокой популярностью среди пассажиров пользовались такие города, как Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа и другие. Также петербуржцы в этом месяце часто летали в Анталью, Стамбул, Дубай и другие зарубежные города.