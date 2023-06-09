Купальный сезон начнется в Петербурге с 17 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о начале купального сезона в Северной столице. По его словам, вода в Финском заливе прогреется до более комфортной температуры на следующих выходных.

- Скорее всего, вся следующая неделя уйдет на прогрев воды и к следующим выходным температура воды в Финском заливе должна повыситься до 18 градусов и выше, когда можно будет спокойно заходить в воду большей массе народа, конечно, кроме самых теплолюбивых, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

9 июня температура воды в Неве составляет 12-13 градусов. В Финском заливе – 14-15 градусов. Прогрев водной поверхности начнется с 12 июня. Этому поспособствует не только тепло, но и солнце, которого будет много из-за антициклона.