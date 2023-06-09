Четырехдневные поиски 14-летнего подростка завершились в Петербурге. Фото: Лиза Алерт

В Петербурге четыре дня искали 14-летнего подростка, который ушел из дома 5 июня и не вернулся. Близкие парня обратились не только к полицейским, но и к волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт», которые разместили на своих ресурсах ориентировку с фотографией мальчика и приступили к поискам.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! – коротко написали волонтеры через четыре дня с момента объявлений о пропаже.

Сейчас с парнем все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, в ориентировке сообщалось, что рост подростка – 150 сантиметров, глаза зеленые, волосы темно-русые. Парень ушел из дома в темной толстовке, темных спортивных штанах, темных кроссовках, а при себе у него был темно-серый рюкзак.