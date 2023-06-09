Арендаторов ищут для зданий закрывшихся иностранных консульств в Петербурге. Фото: torgi.gov.ru

Несколько дней назад в Петербурге объявили аукционы на бывшие здания иностранных консульств. Так, новых хозяев ищут помещения, где когда-то находились представительства Латвии, Литвы и США. Сегодня они находятся в собственности города. Информация об этом появилась в лотах портала «ГИС Торги».

– Договор может быть расторгнут по инициативе арендодателя в бесспорном и одностороннем порядке, если у города появится необходимость разместить здесь иностранное консульство, – говорится в описании одного из 12 лотов.

Но, как подчеркнули в описании договора, предупредят временного хозяина помещения не меньше, чем за три месяца до завершения сотрудничества. Сдавать недвижимость в аренду будут на три года. Конечная цена пока что неизвестна – ее определят на аукционе. Но сегодня помещение литовского консульства можно снять от 1,35 миллиона в месяц.