Заморозки придут в некоторые районы Ленобласти 10 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Ленобласти стоит готовиться к небольшим холодам в эту субботу, 10 июня. В некоторые районы региона придут заморозки, а температура воздуха опуститься до минус двух градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Северо-Западное УГМС» в своем ежедневном прогнозе.

– Атмосферное давление будет повышаться, – предупредили в пресс-службе организации.

Из-за этого чувствительным к погоде людям следует быть особенно осторожными. Общая метеорологическая картина выглядит, несмотря на все факторы, не так мрачно. В область придет переменная облачность, без существенных осадков. К слову, ветер ночью достигнет скорости до пяти метров в секунду, а днем разгонится до девяти. Воздух после захода солнца прогреется лишь до плюс семи градусов, а вот днем в основном будет тепло – до плюс 18 градусов.