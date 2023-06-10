Без вести пропавшего 14-летнего подростка ищут два дня в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Ленобласти снова пропал ребенок. На этот раз в Мурино исчез 14-летний подросток. Как сообщили родственники мальчика, он ушел из дома 7 июня и спустя двое суток его местоположение остается по-прежнему неизвестным. Об этом в своем сообществе в социальной сети ВКонтакте рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

– Помогите найти подростка! Нужна помощь добровольцев, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

Ориентировки на пропавшего ребенка уже распространили в самые разные группы Сети. На них сотрудники отряда указали следующие отличительные приметы мальчика: рост около 143 сантиметров, плотное телосложение, голубого цвета глаза и русые волосы. В день исчезновения на подростке была темно-синяя куртка, черная футболка, серые брюки и темно-зеленые кроссовки.