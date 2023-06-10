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НовостиОбщество9 июня 2023 21:30

Петербург стал самым популярным городом для летнего отдыха

За культурную столицу проголосовали 20 процентов россиян
Элеонора КУРЮМОВА
Петербург стал самым популярным городом для летнего отдыха.

Петербург стал самым популярным городом для летнего отдыха.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург стал лидером среди туристов. За Северную столицу как место летнего отдыха проголосовали 20 процентов россиян. В опросе поучаствовали более пяти тысяч человек. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

– На второй строчке оказался Сочи, – рассказали в пресс-службе платформы.

За южный город проголосовали 17 процентов резидентов. «Бронзу» получил Калининград. Ему до середины пьедестала не хватило всего лишь двух процентов. Топ-10 между собой разделили Кисловодск, Дербент, Казань, Зеленоградск, Севастополь, Нижний Новгород. А закрыла рейтинг Москва с результатом в четыре процента.

Кстати, средняя цена посуточной аренды в Санкт-Петербурге этим летом составляет чуть более четырех тысяч рублей. Отдых в Северной столице оказался дороже, чем в похорошевшей Москве.