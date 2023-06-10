Петербург стал самым популярным городом для летнего отдыха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург стал лидером среди туристов. За Северную столицу как место летнего отдыха проголосовали 20 процентов россиян. В опросе поучаствовали более пяти тысяч человек. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

– На второй строчке оказался Сочи, – рассказали в пресс-службе платформы.

За южный город проголосовали 17 процентов резидентов. «Бронзу» получил Калининград. Ему до середины пьедестала не хватило всего лишь двух процентов. Топ-10 между собой разделили Кисловодск, Дербент, Казань, Зеленоградск, Севастополь, Нижний Новгород. А закрыла рейтинг Москва с результатом в четыре процента.

Кстати, средняя цена посуточной аренды в Санкт-Петербурге этим летом составляет чуть более четырех тысяч рублей. Отдых в Северной столице оказался дороже, чем в похорошевшей Москве.