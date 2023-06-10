Жестко избившего девушку петербуржца отпустили из СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении петербуржца, обвиняемого в избиении девушки на улице. Ранее его отправили на два месяца под стражу. А причиной завершения преследования и освобождения мужчины из СИЗО стало примирение сторон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– В январе 2023 года задержанный стукнул женщину кулаком по затылку, – рассказали в пресс-службе ведомства.

На этом местный житель не остановился. Он трижды ударил пострадавшую по лицу. После, схватив ее за куртку, повалил на асфальт и еще три раза пнул ногами по голове. Но во время судебного заседания девушка заявила, что обвиняемый извинился перед ней. Кроме того, он возместил ущерб в 50 тысяч рублей. В итоге, потерпевшая его простила. Никто из участников процесса возражать не стал. Кстати, мужчине также вернули ранее изъятые кроссовки «Puma» и штаны.