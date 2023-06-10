Использовать маткапитал на газификацию в Петербурге можно будет через 10 дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инициативу, разрешающую использовать материнский капитал для газификации жилья в Петербурге, ранее предложили депутаты Северной столицы. В группу общественных активистов вошли Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков. А 9 июня соответствующий законопроект подписал губернатор города на Неве Александр Беглов. К слову, в силу правовой акт вступит через десять дней – с 19 числа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава бюджетно-финансового комитета.

– Выдвинутый нами закон коснется не только жилья, расположенного в границах Петербурга. В список войдут и областные дома, – уточнил депутат Денис Четырбок.

Он также напомнил местным жителям, что в 2023 году размер регионального материнского капитала составляет 194 тысячи рублей. Предоставляют его семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.