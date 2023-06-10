Предприимчивому петербуржцу запретили сдавать в аренду восемь гидроциклов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортный прокурор Петербурга подал в суд на местного жителя. Как оказалось, мужчина незаконно сдавал в аренду восемь гидроциклов. И брал за это внушительные деньги: за 45 минут незарегистрированного удовольствия он требовал более четырех тысяч рублей. Естественно, бизнесмену запретили заниматься незаконной деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Правоохранители выяснили, что мужчина регулярно сдавал в аренду гидроциклы для гостей города, желающих поплавать в акватории Невы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки выяснилось, что у предприимчивого жителя культурной столицы не нашлось желания зарегистрировать свой небольшой бизнес-проект. Прокурор также уточнил, что из-за его деятельность могли пострадать непосредственные клиенты, а также другие участники водного движения.