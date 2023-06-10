Завершены трехдневные поиски без вести пропавшего 14-летнего подростка в Мурино. Фото: Лиза Алерт

В Мурино несколько дней искали 14-летнего мальчика. Ребенок пропал 7 июня. Взволнованные родители обратились не только в полицию, но и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы разместили на своих ресурсах ориентировки с фотографией подростка и отправились на поиски. К счастью, все закончилось успешно.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! – коротко сообщили волонтеры.

Напомним, добровольцы начали искать ребенка вечером 9 июня. Поиски шли во Всеволожском районе Ленобласти. Сообщалось, что рост мальчика 143 сантиметра. Он плотного телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами.

В день исчезновения на мальчике была темно-синяя куртка, черная футболка, серые брюки и темно-зеленые кроссовки. Сейчас со школьником все хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.