Мужчину, стрелявшего в голову незнакомца, задержали в Петербурге

Петербуржца, стрелявшего в голову незнакомца, задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге нашли и задержали мужчину, который устроил стрельбу около сетевого магазина на улице Маршала Захарова. Инцидент случился около семи часов вечера 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Днем 9 июня подозреваемого задержали на Авангардной улице, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, между двумя мужчинами возник конфликт, и тогда один из них несколько раз выстрелил в голову и спину оппонента. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а пострадавшего отвезли в реанимацию. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Расследование продолжается.