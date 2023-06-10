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НовостиПроисшествия10 июня 2023 7:50

Полицейские задержали двух мужчин из-за крупной наркоплантации в Ленобласти

Злоумышленники выращивали запрещенные растения в частном доме
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленники выращивали запрещенные растения в частном доме. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Злоумышленники выращивали запрещенные растения в частном доме. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Ленинградской области нашли крупную наркоплантацию. Коноплю обнаружили в частном доме деревни Черное Волосовского района. Там же специалисты задержали хозяина дома и его подельника, которые выращивали запрещенные растения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе обыска полицейские изъяли 233 куста конопли и почти 6 килограммов уже готового растительного наркотика, а также оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочные материалы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство наркотиков. Обоих мужчин задержали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.