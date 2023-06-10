Скандинавский антициклон принесет тепло в Петербург и заморозки в Ленобласть. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Северной столице на выходных. 10 июня обстановку будет формировать скандинавский антициклон. В городе ожидается малооблачная и сухая погода, а температура останется на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

- Температура воздуха от 15 до 17 градусов, по области от 13 до 18 градусов. Ветер северо-восточный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - написал синоптик в телеграм-канале.

Температура воздуха в Петербурге достигнет всего от пяти до семи градусов со знаком плюс в воскресенье. А в Ленобласти ожидаются заморозки до минус одного градуса. Днем в последний день недели будет от 18 до 20 градусов тепла.