Житель Ленобласти до смерти забил друга во время ссоры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, который до смерти забил своего друга. Инцидент случился 8 июня около 23 часов вечера на Советском проспекте в поселке Ульяновка. Там же нашли тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен труп 44-летнего мужчины с множественными кровоподтеками и ссадинами, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемого в преступлении задержали 9 июня в поселке Ульяновка. Им оказался 46-летний знакомый убитого, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности.