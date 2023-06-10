14-летнего подростка в Петербурге жестоко избили из-за собаки без намордника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Веселом Поселке 14-летнего подростка избили из-за его собаки. Питомец был без намордника и поводка. Он побежал к детям, которые испугались. Из-за этого возникла ссора, переросшая в драку. На школьника напала компания молодых людей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Все произошло рано утром. Мама и ее 14-летний сын вышли на улицу со своим псом. Ребенка избили так сильно, что он попал в больницу, - рассказал источник.

Школьника госпитализировали с травмами. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Драка произошла на проспекте Солидарности в поселке. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.