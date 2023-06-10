Александр Беглов навестил детей из Мариуполя в лагере «Дружных». Фото: Пресс-служба Смольного

Дети из Мариуполя отдыхают в лагере «Дружных» в поселке Молодежное. Первая смена началась с 4 июня. Туда привезли 400 ребят и их педагогов. Школьников навестил губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Всего по приглашению губернатора в период летних и других каникул в Петербурге отдохнут две с половиной тысячи детей из Мариуполя, а также из других городов и районов Донецкой Народной Республики. Будет организовано пять смен по 14 дней каждая, - говорится в сообщении ведомства.

Александр Беглов поздравил ребят с Днем России. Он рассказал им о строителях из Петербурга, которые сейчас восстанавливают Мариуполь. Соглашение между городами-побратимами подписали 1 июня 2022 года.

- Теперь у вас пять с половиной миллионов братьев и сестер в Петербурге. Мы очень рады, что вы к нам приехали, - обратился глава города к детям.