23-летнего мужчину обвинили в гибели ребенка из-за ДТП в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи из Выборга завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего водителя. Его обвинили нарушении правил дорожного движения. Из-за спровоцированного мужчиной ДТП, как сообщили правоохранители, погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

– Поздним вечером 3 декабря 2022 года подозреваемый, находясь за рулем легковушки, выехал из Светогорска в сторону Выборга, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за превышения разрешенной скорости, местный житель сбил 15-летнего ребенка. От полученных травм подросток вскоре скончался. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в областной суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, чтобы предотвратить дальнейшие подобные случаи, следователи направили представление в правоохранительные органы, которые не обеспечили контроль за соблюдением скоростного режима в населенном недалеко от общеобразовательных учреждений.