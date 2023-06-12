Шереметевский дворец закрыли с 12 по 16 июня в Петербурге. Фото: www.google.com/maps

Почти на неделю закроется Шереметевский дворец в Петербурге. Учреждение не будет работать с 12 по 16 июня. Сотрудники в этот период начнут готовить выставку тюркских музыкальных инструментов. Об этом сообщили в официальном сообществе Музея театрального и музыкального искусства в социальной сети «ВКонтакте».

– То, что не будет работать, конечно, громко сказано. Сперва праздник, потом выходной — а дальше будем готовиться к экспозиции, о которой мы еще обязательно расскажем, – прокомментировали пост в Сети сотрудники дворца.

Но заскучать желающим посетить знаковые места Петербурга не дадут. Чтобы избавить гостей и жителей Северной столицы от тоски, работники учреждения предложили изучить его историю или сходить в другие музеи. Среди возможных вариантов: квартиры Римского-Корсакова и актеров Самойловых. Кстати, они откроются уже в этот четверг.