Средняя зарплата петербуржцев выросла на восемь процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты отмечают рост зарплат в сферах массового найма в Петербурге: продажах, обслуживающем и рабочем персонале, автомобильном бизнесе, транспорте и логистике, производственной сфере, а также области инвестиций и консалтинга. Средняя денежная мотивация местных жителей увеличилась на восемь процентов. Об этом сообщают аналитики сервиса «HeadHunter».

– Рост оплаты труда в относительно низкодоходных профессиях подтолкнул вверх медианный показатель, – объяснили эксперты.

Кстати, в ИТ-секторе уровень предлагаемых зарплат сократился на десять процентов – примерно на 11 тысяч рублей. В области маркетинга и рекламы почти нет изменений: прибавление составило лишь 350 рублей.

Причинами такой динамики специалисты называют дефицит кадров. Работодатели готовы повышать зарплаты независимо от результатов работы и уровня производительности. Но аналитики предупреждают: такие тенденции могут вызвать всплеск инфляции.