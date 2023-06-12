Мигрант выстрелил в лицо кассиру-соотечественнику из пневматики в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воскресный день не подарил спокойствия Калининскому району. Там вечером, 11 июня, в полицию сообщили о разбушевавшемся покупателе. Оказалось, мигрант напал на кассира в сетевом магазине и выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. На место оперативно прибыли правоохранители. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

– Нарушитель выстрелил в 23-летнего продавца, который оказался гражданином одного из государств ближнего зарубежья. После нападения, злоумышленник скрылся с места происшествия, – передает агентство.

Пострадавшего госпитализировали, провели все необходимые процедуры и отпустили долечиваться домой. А ночью следующего дня правоохранители задержали нападавшего. Им оказался соотечественник и ровесник сотрудника магазина. Полицейские выяснили, что он приехал в Россию год назад по работе. Но сейчас нигде не трудится и находится на территории страны нелегально.

Правоохранители составили административный протокол и сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.