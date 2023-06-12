Петербуржец решил посушить белье на поручнях метро. Фото: vk.com/spb_today

Ни один день в Петербурге еще не прошел без причуд местных жителей. Так, 12 июня, на синей ветке метрополитена Северной столицы один из пассажиров решил, что его постиранная одежда будет лучше сохнуть в вагоне подземки. Как сообщили очевидцы «бельевого перфоманса», молодой человек зашел в поезд на станции «Пионерская». Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Ясно как белый день, что парень иронизировал над одним из правил метрополитена: «не находиться в пачкающей, зловонной одежде». Все постирано, все хорошо, – поделился своими соображениями один из пользователей социальной сети ВКонтакте.

Как оказалось, над головами сидящих пассажиров постепенно возникали полотенца, тельняшки, носовые платки и даже мужские трусы. Если взглянуть на ситуацию креативно, они напоминали праздничные флажки или гирлянды. Сначала странности в поведении снимали на видео, но после все-таки попросили убрать вещи с поручней. Хозяин тазика в ответ никак почти не отреагировал и попросил не швырять белье ему в лицо.

К слову, на синей ветке нашлись и другие желающие развесить одежду по вагонам.