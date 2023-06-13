Контрольно-счетная палата проверит траты Курортного лесопарка Петербурга на 680 млн рублей

КСП Санкт-Петербурга начинает контрольное мероприятие в ГКУ «Курортный лесопарк» Фото: Олег ЗОЛОТО

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проверит деятельность ГКУ «Курортный лесопарк», которое занимается благоустройством одноименного заповедника. Аудиторы изучат документы и закупки учреждения и сравнят их с данными о расходах. Об этом 13 июня 2023 года рассказали в пресс-службе палаты.

- Контрольно-счетная палата приступает к выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности ГКУ «Курортный лесопарк» за 2021-2023 годы. Контрольное мероприятие пройдет с 13 июня по 4 августа под координацией аудитора Палаты Егора Бушева, - сообщили в учреждении.

Специалисты проверят данные о расходах на более чем 680 миллионов рублей, а также дадут оценку эффективности и целевому использованию средств, которые поступали из городского бюджета.

Учреждение занимается защитой и благоустройством лесов на площади 22,9 тысяч гектаров в границах Курортного, Выборгского, Приморского, Петродворцового, Красносельского и Колпинского районов Петербурга.