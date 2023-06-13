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НовостиОбщество13 июня 2023 12:05

Квартиры по льготным ценам отдадут молодым семьям в отремонтированном доме у метро «Волковская» в Петербурге

Первоначальный взнос составит всего 10%
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В отремонтированном доме у метро «Волковская» поселятся молодые семьи

В отремонтированном доме у метро «Волковская» поселятся молодые семьи

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выставит на продажу еще один капитально отремонтированный дом в Санкт-Петербурге. Молодые семьи смогут приобрести квартиры по программе "Доступное жилье" в доме 2 по улице Задворной недалеко от станции метро "Волковская". Об этом 13 июня 2023 года рассказали в городской администрации.

- Мы продолжаем реализацию городских программ, помогающих петербуржцам улучшить жилищные условия. Молодым семьям, покупающим квартиры по программе "Доступное жилье", стараемся выделять прошедшие капитальный ремонт дома в районах с развитой инфраструктурой, - отметил губернатор Александр Беглов.

Здание находится напротив станции метро. Оно было построено в середине 20-го века для сотрудников треста "Строймеханизация". Раньше в доме располагалось общежитие. Сейчас же здесь обустроены квартиры для 31 молодой семьи.