ЛДПР презентует нейросеть «Жириновский» в рамках ПМЭФ 15 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В рамках Петербургского Международного экономического форума партия ЛДПР представит нейросеть «Жириновский». Это событие пройдет 15 июня. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР в Госдуме.

- Работы по созданию искусственного интеллекта «Жириновский» идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование, - говорится в сообщении.

Сейчас с нейросетью уже можно общаться, но в полной мере она станет доступна после 15 июня. В партии объяснили, что главной задачей искусственного интеллекта будет просвещение. Напомним, Петербургский Международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня.