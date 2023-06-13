Врачи института скорой помощи Джанелидзе спасли петербуржца от постоянных болей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе избавили петербуржца от постоянной боли в ноге. В мае врачи института провели операцию по установке спинального нейростимулятора. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Операцию, длившуюся около 40 минут, проводил заведующий нейрохирургическим отделением Константин Тюликов, – рассказали специалисты.

Как оказалось, шесть лет назад пациенту установили массивную фиксирующую конструкцию из-за перелома позвоночника. После долгого лечения и реабилитации, боли все не уходили. Из-за этого мужчина начал принимать по несколько таблеток обезболивающих каждый день. В итоге, врачи имплантировали стимулятор в тело петербуржца, настроили его и заменили боль комфортными ощущениями.

Кстати, пациенту дали пульт, с помощью которого он сможет не только включить или выключить стимулятор, но и прибавить чувствительность конечности. Теперь ему не нужны таблетки.