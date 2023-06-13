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НовостиЗдоровье13 июня 2023 20:24

Врачи института скорой помощи Джанелидзе спасли петербуржца от постоянных болей

Мужчина раньше непрерывно принимал обезболивающие
Элеонора КУРЮМОВА
Врачи института скорой помощи Джанелидзе спасли петербуржца от постоянных болей.

Врачи института скорой помощи Джанелидзе спасли петербуржца от постоянных болей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе избавили петербуржца от постоянной боли в ноге. В мае врачи института провели операцию по установке спинального нейростимулятора. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Операцию, длившуюся около 40 минут, проводил заведующий нейрохирургическим отделением Константин Тюликов, – рассказали специалисты.

Как оказалось, шесть лет назад пациенту установили массивную фиксирующую конструкцию из-за перелома позвоночника. После долгого лечения и реабилитации, боли все не уходили. Из-за этого мужчина начал принимать по несколько таблеток обезболивающих каждый день. В итоге, врачи имплантировали стимулятор в тело петербуржца, настроили его и заменили боль комфортными ощущениями.

Кстати, пациенту дали пульт, с помощью которого он сможет не только включить или выключить стимулятор, но и прибавить чувствительность конечности. Теперь ему не нужны таблетки.