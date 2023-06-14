Залезшего в окно заброшки ребенка-экстремала спасли в Ленобласти

Ребенка сняли с окна заброшенного здания в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Накануне вечером сотрудникам поисково-спасательного отряда города Тосно поступил необычный вызов. Им сообщили, что в поселке Сельцо ребенок забрался на оконную раму заброшенного дома. Специалисты оперативно прибыли к пострадавшему подростку и спасли его. Об этом они сообщили в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службы региона.

– Родители несут полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ваших детей во время летних каникул, – обратились к местным жителям сотрудники организации.

К слову, как забраться на заброшку, ребенок знал. А вот схему, с помощью которой можно слезть с высокого здания, он не придумал. Поэтому спасатели вытащили его из здания и передали сотрудникам полиции. Конечно, они также попросили всех взрослых провести воспитательные беседы со своими чадами о безопасности в летний период. И самим не забывать следить за их досугом.