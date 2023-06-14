Более 7,5 тонн опасных отходов собрали экослужбы за неделю в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжают бороться с загрязнениями и небезопасным использованием продуктов. Так с 5 по 11 июня в городе собрали 7,5 тонн опасных отходов. Их приняли специалисты экологических служб от жителей Северной столицы в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На утилизацию и обезвреживание отправлены 2314 кг автомобильных покрышек, – рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Кроме того, забрали более двух тысяч килограммов батареек и аккумуляторов, 1,2 тысячи килограммов бытовой техники, чуть меньше люминесцентных и светодиодных ламп, более 500 тысяч килограммов химических отходов. В экологические службы также передали лекарственные препаратов с истекшим сроком годности, десять килограммов термометров и два противогаза с комплектующими.