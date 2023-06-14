Особый противопожарный режим ввели в Петербурге с 14 июня

В Петербурге до конца июня вводится особый противопожарный режим Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ввели особый противопожарный режим. Он вступил в силу 14 июня 2023 года и будет действовать до конца месяца. На данный момент проект опубликован на сайте Смольного и находится на антикоррупционной экспертизе.

- В городе запрещается разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ на территории зеленых насаждений, - говорится в документе.

Также в течение всего июня в Петербурге запрещается использовать любую пиротехнику и огневые эффекты на любых массовых мероприятиях. В случае, если все же это необходимо, то надо сначала согласовывать подобные выступления с МЧС.

Кроме того, не допускается въезд транспорта на территории городских лесов и особо охраняемые природные территории. Стоянка разрешается только в специально оборудованных местах.