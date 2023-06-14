Гостей ПМЭФ-2023 удивили огромные цены на еду на форуме Фото: Юлия СТАЛИНА

В Санкт-Петербурге 14 июня 2023 года открылся Петербургский Международный экономический форум. Это очень важное событие не только для города, но всей страны и многих стран. Традиционно журналисты spb.kp.ru посетили мероприятие и решили узнать, а чем же угощают гостей форума. Цены на еду в местных ресторанах, которые обслуживают форум, мягко говоря, удивили гостей.

- Хлеб с маслом от кубанский пекарей - 400 рублей, кубанское мороженое - 500 рублей, литр лимонада - 1600 рублей, - говорят расценки в меню.

Обед может обойтись в минимум 5 тысяч рублей Фото: Юлия СТАЛИНА

На выбор предлагают два вида супов: борщ кубанский и уха по-казачьи. По стоимость 900 и 1100 рублей. В горячих блюдах представлены рыба, ножка ягненка и филе индейки. Все блюда стоимостью от 1500 рублей и выше. За обычный зеленый салат придется отдать не меньше 1000 рублей. В целом обед может обойтись гостю в 5 тысяч рублей, если с кофе.

Также на форуме представлены вина отечественных виноделен. Цены на некоторые позиции завышены в 4-5 раз, но большинство бутылок можно приобрести лишь в два раза дороже, чем представляется в магазине.Так, например, Рислинг из Геленджика можно купить за 10 тысяч рублей.