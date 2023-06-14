Современное депо построят в рамках первого этапа трамвайной линии «Славянка» в Петербурге

В рамках первого этапа трамвайной линии «Славянка» будет построено современное депо Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Шушарах Санкт-Петербурга 14 июня 2023 года началось строительство современного депо для трамвайной линии "Славянка". Церемония закладки первого камня прошла торжественно при участии вице-губернатора Николая Линченко. Об этом рассказали в Смольном.

- Новая трамвайная сеть "Славянка" — пример масштабного инвестиционного проекта, который станет визитной карточкой нашего города. Трамвайная сеть – сложный, многокомпонентный механизм, от слаженной работы которого зависит ежедневный комфорт жителей сразу нескольких районов на юге Петербурга, - отметил Линченко.

Новое депо будет обслуживать трамваи на новой линии. Первый участок движения будет от станции метро "Купчино". Выделенная линия скоростного трамвая протяженностью более 21 км пройдет от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка.