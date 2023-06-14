Причиной госпитализации режиссера Сокурова в Петербурге стала плановая операция на сердце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Режиссер Александр Сокуров попал в больницу в Петербурге в день своего рождения. Но, как выяснилось позже, поводов для паники нет: причиной госпитализации стала плановая операция на сердце.

- Ничего страшного не произошло, - рассказала spb.kp.ru помощница Сокурова Маргарита Афонина.

К слову, новость об этом стала известна в день рождения режиссера. 14 июня ему исполняется 72 года. Известно, что сейчас жизни и здоровью Александра Николаевича ничего не угрожает, он в сознании. Однако ранее его самочувствие взволновало его друга композитора Андрея Сигле.

- Знаю только, что он был в Ереване, вернулся с показа своего фильма «Сказка» и чувствовал себя не очень хорошо, все остальное пока не знаю, - рассказал spb.kp.ru Сигле.