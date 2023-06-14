Ребенок застрял на втором этаже заброшенного здания в Ленобласти

В Ленобласти ребенок застрял на втором этаже заброшенного здания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мальчик решил побаловаться и забрался в заброшенное здание. Однако там он попал в западню и его пришлось вызволять спасателям. Все произошло 13 июня 2023 года в поселке Сельцо. Об этом сообщает "Мойка78".

- Маленький житель поселка Сельцо пробрался в заброшенное здание, откуда самостоятельно уже не смог выбраться. Спасатели получили сообщение о том, что ребенок забрался на второй этаж и застрял, - пишет издание.

Оказалось, что мальчик забрался на оконную раму, но спуститься самостоятельно обратно не смог. На помочь ему пришли спасатели. Они помогли ребенку осторожно спуститься вниз на землю, после чего передали его в руки полицейским, которые в свою очередь отвели мальчика к родителям.