Беспилотные грузовики запустили из Петербурга в Москву в рамках ПМЭФ-23. Фото: предоставлено "КП"

В рамках Петербургского Международного экономического форума на трассе М11 «Нева» запустили беспилотные грузовики. Они выехали из Петербурга в Москву. Специальная инфраструктура отслеживает движение новых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Петербург был выбран Правительством России в качестве одной из площадок для реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Северная столица первая в России начала использовать искусственный интеллект в транспорте. В этом году «умные» грузовики должны будут перевезти 50 тонн груза, но в следующем году эта цифра увеличится в четыре раза.

Скорость автомобилей достигает 90 километров в час. Он может находиться в пути 21 час в сутки. Остальное время уходит на дозаправку и минимальное обслуживание.