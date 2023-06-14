Замурчательный забег: Петербуржцы в костюмах котов пробегут по Дворцовой площади

Жители Северной столицы перевоплотятся в любимых питомцев и поучаствуют в спортивном соревновании. Фото: Пажильцева Светлана.

2 июля пройдет Второй Костюмированный Забег Петербургских котов. Жители Северной столицы перевоплотятся в любимых питомцев и поучаствуют в спортивном соревновании. Гости могут прийти в самых необычных маскарадных нарядах. А для тех, кто не сможет найти костюм, организаторы помогут с образом и выдадут уши и хвост. А еще для спортсменов будет доступен аквагрим от профессиональных визажистов.

Трасса для забега тоже тематическая. Она имеет форму мордочки кота и идет по Дворцовой площади. В этом году приготовили две дистанции. Маршрут на 1250 метров подойдет для тех, кто хочет танцевать и гулять с близкими. Профессионалы бега смогут посоревноваться за призы на маршруте 5000 метров. При себе важно иметь медицинскую справку.

Перед Забегом атлеты посоревнуются в конкурсе лучших костюмов. Фото: Пажильцева Светлана.

Перед Забегом атлеты посоревнуются в конкурсе лучших костюмов и в зажигательном флешмобе в стиле «Зумба». Это еще не все, что ждет петербуржцев. Для гостей праздника приготовили яркую и насыщенную программу. Пройдет квест, тематические мастер-классы, консультации специалистов-ветеринаров, благотворительная выставка, фотозоны и многое другое.

Когда: 2 июля, с 15:20 до 20:00

Где: Дворцовая площадь