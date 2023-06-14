Треть петербуржцев предпочитают машины с пробегом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый третий петербуржец мечтает пересесть на машину с пробегом и отдает предпочтение таким автомобилям относительно новых. Многие водители готовы смириться с долгим ожиданием запчастей, ценой автомобиля и даже переплатой за бренд. Такие данные приводит «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на опрос Группы Ренессанс страхование и Автотеки.

- При выборе авто с пробегом, автолюбители из Петербурга готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей и переплату за бренд. Такое мнение выразили более 20 процентов опрошенных, - говорится в сообщении.

Гораздо реже водители мирятся с ценой, ожиданием запчастей и проблемами с ремонтом. Но такие автолюбители тоже есть – их больше 10 процентов.

Японские и немецкие бренды пользуются большей популярностью, чем другие. На втором месте корейские машины, а на третьем – американские.