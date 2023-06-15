Завершены поиски без вести пропавшей 9-летней девочки в Ленобласти. Фото: "Лиза Алерт"

В Ленобласти целые сутки искали девятилетнюю девочку. Она ушла из дома 14 июня и не вернулась. Близкие ребенка обратились не только к сотрудникам правоохранительных органов, но и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт», которые в пять утра 15 июня разместили на своих ресурсах ориентировки с фотографией ребенка.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - сообщили волонтеры через несколько часов.

Сейчас с девочкой все хорошо. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В день исчезновения школьница была одета в черную футболку, черные шорты с белыми полосками, темные кроссовки, золотистую кепку.

Рост девочки – 122 сантиметра. Она худощавого телосложения, с карими глазами и темно-русыми волосами.