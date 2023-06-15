Новую дорогу построят в Кронштадте Петербурга

На въезде в Кронштадт реконструируется развязка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На въезде в Кронштадт Санкт-Петербурга реконструируют развязку и построят порядка 11,5 километров новых дорог. Об этом 15 июня 2023 года заявил губернатор Александр Беглов во время закладки памятной капсулы в будущую опору реконструируемой путепроводной развязки дамбы и Кронштадтского шоссе.

- По поручению Президента России Кронштадт становится центром сохранения исторической памяти нашего Военно-Морского Флота. Также по поручению главы государства мы приняли решение о реконструкции и модернизации дорожной сети Кронштадта, - отметил Беглов.

Развязка будет в форме клеверного листа. Проектом предусмотрено 10 съездов и два новых путепровода. На одном из них будет обустроена выделенная полоса для общественного транспорта, чтобы туристы могли быстро и удобно добираться до Кронштадта. Появится надземный пешеходный переход, приспособленный для маломобильных граждан.