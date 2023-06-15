Сайты мошенников по продаже билетов на матч Суперкубка 2023 «Зенит» - ЦСКА появились в Сети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 июня 2023 года в Казани состоится матч Суперкубка России 2023 между петербургским "Зенитом" и ЦСКА. Клубы встретятся на стадиона "АК Барс Арена". Официально билеты на игру начнут продавать лишь на следующей неделе, однако в Сети уже появились сайты мошенников, которые предлагают купить проходки.

- «Паспорт болельщика» или Fan ID для посещения матча за Суперкубок России не требуется, - говорится на одном из поддельных сайтов.

Фанатам предлагается купить билеты на стадион, стоимость которых от 2 тысяч рублей. Однако на официальном сайте продажа еще не началась. Билеты будут стоить от 2300 до 9500 рублей.

Отметим, о том, что именно Казань примет матч Суперкубка 2023, стало известно в начале июня. Российский футбольный союз рассматривал заявки от разных городов, где уже проводились матчи ЧМ-2018, в том числе и от Москвы.