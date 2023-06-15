«Водоканал» назвал дома в Петербурге с самыми грязными канализациями Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Компания "Водоканал" составила топ-10 домов с самым большим количеством засоров с начала 2023 года. В них вошли дома в Петроградском, центральном и других районах города. Об этом на предприятии сообщили 15 июня.

- На этих адресах регулярно образуются засоры из-за попадания посторонних предметов и веществ в канализацию, - рассказали в "Водоканале".

Самое большое количество засоров в количестве семи за пять месяцев произошло в доме 8, литера А, на улице Ленина. Следом по шесть засоров зарегистрировано в доме 3, литера А, на Лахтинской улице, доме 16, литера А, на Чкаловской улице. Также в топ попали дома на Большом проспекте Петроградской стороны, Думской улице, Сердобольской, улице Мира, Большой Зеленина, Введенской и на Выборгском шоссе.

Жителей Петербурга просят соблюдать культуру пользования канализацией.