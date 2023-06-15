Более 140 школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подвели итоги единого государственного экзамена по русскому языку. Он проходил в городе 29 мая. Более 3,2 тысяч человек справились с заданиями с наивысшими результатами, получив от 80 до 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

- 369 работ оценены на 97 баллов, - рассказали в ведомстве.

Самый наивысший балл получил 141 школьник. Дети справились с экзаменом по русскому языку на все сто баллов.

В комитете рассказали, что больше всего стобалльников – в Академической гимназии №56, там отличились восемь человек. На втором месте – лицей №369 Красносельского района, там семь человек получили высший балл.

Всего в Петербурге ЕГЭ по русскому языку сдавали 28 765 человек. Сбоев при подсчете результатов не возникало.