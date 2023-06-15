Обвиняемый в краже сбежал из зала суда в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Иногда даже отработанные до мелочей судебные заседания могут пойти не по плану. Так, житель Петербурга нарушил сценарий правового процесса в отношении него же. Мужчину обвиняли в краже и угоне. Но подобный расклад не устроил его. И через некоторое время он покинул здание Невского суда на улице Ольги Берггольц. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

– Петербуржец не доставлялся конвоем. В ведомство его пригласили, – уточнил источник spb.kp.ru.

Когда зовут, как известно, нужно приходить. Вот и мужчина соблюдал все нормы этикета. Но мероприятие ему не понравилось. Поэтому он покинул заседание и учреждение до оглашения приговора. Из-за этого задержанного объявили в розыск как скрывшегося от суда. Сейчас его ищут по ориентировке. На вид мужчине от 30-ти до 35-ти лет. На ориентировке также указали высокий рост, европейский тип лица и черные прямые волосы.