Мощный пожар из-за загоревшихся покрышек произошел на проспекте Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Обуховской обороны в Петербурге сегодня, 15 июня, местные жители наблюдали черные и густые клубы дыма. Мощный пожар было видно из многоэтажек на другом берегу. Горожане сначала беспокоились, что кто-то мог пострадать в разъяренном пламени. Но, как позже сообщили очевидцы, загорелись всего лишь автомобильные покрышки. Видео с иссиня-черным облаком над районом Северной столицы опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Загорелся мусор возле заброшенных зданий. Огонь перекинулся на покрышки, – рассказала в комментариях под постом одна из свидетельниц происшествия.

Когда выяснилось, что пострадавших в пожаре нет, пользователи Сети даже посмеялись над произошедшим. Они предлагали самые разные варианты, по которым солнечное и даже безоблачное небо затянул смог. Кто-то даже предположил, что виноваты в происшествии возникшие из-за хорошей погоды шашлычники.