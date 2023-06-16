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15 июня 2023 22:59

Парочка харз из Ленинградского зоопарка обрадовалась подарку из веток ивы

Животные пытались попробовать веник на зубок
Элеонора КУРЮМОВА
Парочка харз из Ленинградского зоопарка обрадовалась подарку из веток ивы. Фото: t.me/lenzoopark

Парочка харз из Ленинградского зоопарка обрадовалась подарку из веток ивы. Фото: t.me/lenzoopark

В Ленинградском зоопарке можно встретить самых интересных представителей мира животных. Например, накануне сотрудники учреждения поделились радостной игрой двух харз или, как их называют в народе, желтогрудых куниц. Парочку зовут Катрина и Сильвер. И, кажется, подарок от работников их обители – веник из ивовых веток – им очень даже понравился. Видео с двумя маленькими и очень любвеобильными хищниками появилось в телеграм-канале зоопарка.

– Пушистые друзья обрадовались заманчивому обогащению среды. Новый запах — это всегда интересно. Но, кажется, интереснее попробовать веник на зубок? – подписали сотрудники учреждения опубликованный пост.

К слову, представителей этих млекопитающих иногда называют уссурийскими или непальскими куницами. Они также считаются самыми большими представителями своего вида.