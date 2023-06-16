Сбой движения поездов метро в Петербурге произошел на синей ветке утром 16 июня

На синей ветке метро Петербурга произошел сбой движения поездов Фото: СОЦСЕТИ

В метрополитене Санкт-Петербурга утром 16 июня 2023 года произошел сбой. На синей ветке от "Парнаса" до "Купчино" поезда стали сходить с очень большим интервалом, что создало серьезный затор на станциях, особенно на конечных. Об этом в социальной сети рассказали пассажиры.

- С 6:35 часов в метрополитене по техническим причинам увеличен интервал движения по синей ветке от станции "Парнас" до "Купчино", - рассказали очевидцы.

Пассажиры пожаловались, что интервал движения между поездами был увеличен до 7-10 минут. Некоторые рассказали, что из-за заторов на конечной станции опоздали на работу. В чем причина такого сбоя, на данный момент неизвестно. Известно только, что от "Купчино" до "Технологического института" работа метро нарушена по техническим причинам. Ближе к 9 часам утра движение было восстановлено.