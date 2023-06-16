Гонщик задавил воспитанника детского сада в Тихвине Ленинградской области

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с несовершеннолетним в Тихвине Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области гонщик на отечественном автомобиле задавил воспитанника детского сада. Авария произошла в городе Тихвин вечером 15 июня 2023 года. 27-летний водитель начал сдавать назад и не заметил семилетнего ребенка. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- В 20:30 часов у дома 21 по улице Пролетарской Диктатуры города Тихвин Ленинградской области 27-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2102", при движении задним ходом совершил наезд на семилетнего воспитанника детского сада, - сообщили подробности в полиции.

Мальчика с места аварии сразу же госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что водитель с 2022 года по настоящий момент уже семь раз привлекался к отвественности за нарушение ПДД. Теперь на него возбудили уголовное дело.