Пенсионер вышел из машины после ДТП и внезапно умер в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Зеленогорск-Приморск-Выборг» накануне. В аварии погиб 76-летний водитель «Форда». После случившегося мужчина спокойно вышел из машины, но внезапно упал и умер. Об этом пишет «Мойка 78».

- Пожилой петербуржец за рулем своего Ford, выезжая на главную дорогу в Выборгском районе, не уступил водителю Hyundai, в результате чего произошло столкновение, - говорится в сообщении.

Известно, что за рулем второго автомобиля находилась 62-летняя пенсионерка.

Позже медики осмотрели тело погибшего мужчины и не нашли на нем повреждений. Поэтому, по предварительной информации, смерть водителя наступила по биологической причине.