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НовостиПроисшествия16 июня 2023 11:21

Пенсионер вышел из машины после ДТП и внезапно умер в Петербурге

Врачи не нашли травм на теле погибшего
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионер вышел из машины после ДТП и внезапно умер в Петербурге.

Пенсионер вышел из машины после ДТП и внезапно умер в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Зеленогорск-Приморск-Выборг» накануне. В аварии погиб 76-летний водитель «Форда». После случившегося мужчина спокойно вышел из машины, но внезапно упал и умер. Об этом пишет «Мойка 78».

- Пожилой петербуржец за рулем своего Ford, выезжая на главную дорогу в Выборгском районе, не уступил водителю Hyundai, в результате чего произошло столкновение, - говорится в сообщении.

Известно, что за рулем второго автомобиля находилась 62-летняя пенсионерка.

Позже медики осмотрели тело погибшего мужчины и не нашли на нем повреждений. Поэтому, по предварительной информации, смерть водителя наступила по биологической причине.