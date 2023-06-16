16 июня стало самым жарким днем в Петербурге с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге установлен первый рекорд по теплу в этом году. 16 июня 2023 года стало самым жарким днем текущего лета. Температура воздуха днем в городе поднялась до плюс 26 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В Санкт-Петербурге сменился теплый лидер года - теперь это день сегодняшний. К 15 часам воздух в городе на Неве прогрелся до плюс 26 градусов по Цельсия, вчера температура была на 0,1 градус ниже, - отметил синоптик.

Текущая неделя вся выдалась в Петербурге теплой. Обошлось без дождей, а температура воздуха каждый день превышала 20 градусов и стремилась к плюс 25 градусам. Впереди более прохладные выходные, но температура будет всего на 2-3 градуса ниже. Будущая неделя окажется такой же жаркой. Ожидаются температуры до плюс 27 градусов.