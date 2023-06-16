Дворцовый мост Петербурга разведут под музыку Чайковского 16 июня

Дворцовый мост разведут на выходных под музыку Петра Чайковского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге вновь пройдет акция "Поющие мосты". Это уже традиционное мероприятие, когда с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье Дворцовый мост разводят под классическую музыку или джаз. На этот раз крылья моста поднимут под композиции Петра Чайковского. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Для жителей и гостей Северной столицы подготовили третий классический плейлист: над Невой прозвучат произведения Петра Чайковского – полонез из оперы "Евгений Онегин", вальс из балета "Спящая красавица", "Времена года", - пишет издании.

Помимо этого прозвучат композиции и многих других авторов. Гости услышат, как над Невой разольется музыка из балета "Раймонда" Глазунова, сочинения Мусоргского, Свиридова и вальс из "Ивана Сусанина" Глинки.

Напомним, что все мероприятие проходит свободно и бесплатно.