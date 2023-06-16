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НовостиОбщество16 июня 2023 19:33

Глава Минтруда заявил о продлении выплат работающим матерям детей до 1,5 лет на ПМЭФ

Он считает, что это благотворно повлияет на бюджет страны
Элеонора КУРЮМОВА
Глава Минтруда заявил о продлении выплат работающим матерям детей до 1,5 лет на ПМЭФ.

Глава Минтруда заявил о продлении выплат работающим матерям детей до 1,5 лет на ПМЭФ.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мамочки решившие раньше срока выйти из декрета получат дополнительную помощь. Так, родительницы смогут продолжать получать пособия на ребенка и одновременно работать. Такая мера будет действовать до того, как ребенку исполнится полтора года, Об этом заявил глава министерства труда и соцзащиты Антон Котяков на полях ПМЭФ.

– Эта инициатива приведет к дополнительным поступлениям налогов. Кроме того, у мамы появится дополнительный источник доходов, - подчеркнул чиновник,

Он также добавил, что от такого решения выиграют абсолютно все. Напомним, что сейчас, выходя из декрета, женщина прекращает получать пособия.

Ранее spb.kp.ru писала, что Путин на ПМЭФ предложил выплачивать пособие на детей, независимо от дохода семьи. Речь шла о детках о полуторагодовалого возраста.